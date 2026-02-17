Referendum la partita di giudici e avvocati sul voto

Il referendum sulla magistratura ha scatenato un acceso dibattito tra giudici e avvocati, dopo che diverse organizzazioni professionali hanno espresso preoccupazioni riguardo alle modifiche proposte. La questione, che coinvolge l’indipendenza dei giudici, ha portato a manifestazioni e incontri di approfondimento in tutta Italia. Molti esperti temono che le nuove regole possano influire sulla trasparenza dei processi e sulla tutela dei diritti dei cittadini.

Questo benedetto referendum sulla magistratura - maledetto, secondo gusti e interessi, sui quali mi soffermerò - si sta rivelando molto più complesso, e insieme divisivo, di quanto non abbiano tentato e stiano tuttora tentando le opposizioni riducendolo a uno scontro col governo. Nella presunzione, o illusione, di poterlo battere più facilmente scommettendo sulla vittoria del No come propiziatrice della partita elettorale successiva. Alla quale le opposizioni sono non impreparate ma impreparatissime per i loro contrasti sul programma, peraltro neppure delineato per sommi capi, e sul candidato a Palazzo Chigi.