Referendum il Comitato per il Sì e la vecchia intervista a Enzo Tortora | La giustizia giusta come colonna portante di uno Stato di diritto

Il Comitato per il Sì al referendum sulla Giustizia ha citato un’intervista del passato di Enzo Tortora, sottolineando che la giustizia equa deve sostenere lo Stato di diritto. La scelta nasce dopo aver analizzato le dichiarazioni dell’ex conduttore, che aveva sempre difeso l’importanza di una giustizia equilibrata. Nelle sue parole, Tortora aveva evidenziato quanto sia fondamentale che il sistema giudiziario sia giusto per garantire la democrazia. Questa riflessione, riemersa ora, si inserisce nel dibattito attuale sulle riforme giudiziarie.

"Si, la giustizia giusta come colonna portante di uno Stato di diritto e di una democrazia". Con queste parole il comitato per il Sì al referendum sulla Giustizia condivide una vecchia intervista a Enzo Tortora. Era il 22 febbraio 1985 ed Enzo Biagi intervistava presso il suo programma "Linea diretta" il conduttore. Tortora infatti è considerato il più clamoroso errore giudiziario italiano. Arrestato e condannato per camorra e traffico di droga, fu vittima di accuse infondate da parte di pentiti, gogna mediatica e prove inesistenti. Assolto definitivamente nel 1987, morì poco dopo. Proprio Tortora disse: "La gente ha il diritto di possedere la giustizia, la giustizia come colonna portante di uno stato di diritto e di una democrazia". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Referendum, il Comitato per il Sì e la vecchia intervista a Enzo Tortora: "La giustizia giusta come colonna portante di uno Stato di diritto" La lezione di Tortora: "La giustizia è la colonna portante di uno Stato di diritto" Enzo Tortora ha affermato di essere innocente davanti ai giudici, sperando che anche altri fossero al suo fianco. Giustizia: “Il processo a Tortora non è mai finito. Voteremo sì al referendum per Enzo” Francesca Scopelliti, compagna di Enzo Tortora, sostiene con convinzione il sì al referendum sulla giustizia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Comitato Camere Penali per il SI; Un comitato di amministratori locali per il Sì al Referendum; No, le date del referendum non cambieranno; La richiesta del ministro su chi finanzia il no al referendum e l'altolà dell'Anm. Referendum giustizia, scontro ministero-Anm sui finanziamenti del Comitato per il NoLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum giustizia, scontro ministero-Anm sui finanziamenti del Comitato per il No ... tg24.sky.it Referendum giustizia, nuovo scontro ministero-Anm: Rendere pubblici i finanziatori del comitato per il NoLa richiesta del ministero di pubblicare i nomi dei finanziatori del comitato viene respinta con forza dall'Anm ... tg.la7.it Enzo Tortora, simbolo di una delle più gravi ingiustizie giudiziarie della nostra storia. Davanti a una scelta che riguarda la #giustizia e le sue regole, votare SÌ significa chiedere uno Stato più giusto, più responsabile, più rispettoso dei diritti delle persone. In me x.com L'antimafia quella vera. . il ritorno di Enzo Tortora in televisione. "Dov'eravamo rimasti" - Portobello - 20 febbraio 1987 Video estrapolato dal programma Rai " Le grandi interviste di Enzo Biagi" (2020) Link video - https://www.raiplay.it/video/2020/05/le-grandi-i facebook