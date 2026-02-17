Referendum giustizia da Barbera a Minniti | i sì dei riformisti e della sinistra

Il fronte del sì al referendum sulla riforma della giustizia si rafforza grazie alle posizioni di figure come Barbera e Minniti, che sostengono le modifiche in vista del voto del 22 e 23 marzo. La loro adesione rappresenta un segnale importante di come alcuni esponenti della sinistra e dei riformisti abbiano deciso di appoggiare la riforma, nonostante le critiche di altri gruppi politici. In particolare, Minniti ha espresso chiaramente la sua convinzione che le modifiche possano rendere più efficace il sistema giudiziario.

(Adnkronos) – Il fronte del sì al referendum sulla riforma della giustizia vede tra le sue schiere una significativa testimonianza del mondo riformista e progressista in vista del voto del 22 e 23 marzo. Tra i partiti, pur se con qualche eccezione, le posizioni sono ben definite. Ma è soprattutto nella società civile, nel mondo.