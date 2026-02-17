Referendum giustizia così la riforma frenerà i personalismi dei pm

Nicola Gratteri si è mostrato amareggiato dopo aver visto lo sbandamento del suo collega, che ha minato il lavoro spesso coraggioso contro la ’ndrangheta e ora contro la camorra. La causa di questa delusione deriva dalle recenti decisioni sulla riforma della giustizia, che rischiano di rallentare i personalismi dei pubblici ministeri. Gratteri ha sottolineato come questa riforma potrebbe indebolire l’autonomia dei magistrati, che troppo spesso si sono trovati a combattere da soli contro le organizzazioni criminali.

Confesso di essere amareggiato perché lo sbandamento di Nicola Gratteri svilisce l’opera spesso coraggiosa di questo pubblico ministero, prima contro la ’ndrangheta e ora contro la camorra. Certamente anche nel caso dell’attuale capo della procura di Napoli ha pesato la mancanza di un sistema giudiziario equilibrato, e ciò ha provocato privazioni della libertà personale per molti cittadini risultati poi innocenti, ma questo non cancella radicalmente un impegno mirabile contro una criminalità particolarmente pericolosa. Veder sprecare questi meriti grazie a un’incontrollata deriva demagogica, dunque amareggia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Il referendum sulla giustizia ha suscitato diverse opinioni tra figure pubbliche.

Francesco Greco, ex procuratore di Milano e ora a Roma, torna a parlare di sicurezza e giustizia.

