**Referendum | da Barbera a Minniti i sì dei riformisti e della sinistra**

Il pubblico ha deciso di sostenere il sì al referendum, portando in piazza figure come Barbera e Minniti, che si sono schierati con convinzione. La loro partecipazione rende evidente il coinvolgimento di molti esponenti di sinistra e riformisti, che cercano di influenzare l’opinione pubblica con messaggi chiari. In molte città italiane, i sostenitori si sono radunati per discutere le ragioni della loro scelta e promuovere il voto favorevole.

Roma, 17 feb (Adnkronos) - Il fronte del sì al referendum vede tra le sue schiere una significativa testimonianza del mondo riformista e progressista. Tra i partiti, pur se con qualche eccezione, le posizioni sono ben definite. Ma è soprattutto nella società civile, nel mondo accademico, tra gli intellettuali e tra gli ex esponenti politici che si trovano 'testimonial' di sinistra per sì. Nell'opposizione il sì più netto al referendum arriva dal Psi: "Non si tratta solo di una scelta politica ma di una posizione coerente con la storia della comunità socialista", ha detto il segretario Enzo Maraio.