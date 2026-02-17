Referendum | Conte ' Nordio non sguinzagli capi di gabinetto per buttare fango sull' Anm'
Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha criticato duramente il ministro Nordio per aver delegato i capi di gabinetto a diffondere accuse contro l’Associazione Nazionale Magistrati, causando polemiche sulla trasparenza delle informazioni. Nordio ha infatti diffuso dichiarazioni attraverso i suoi collaboratori, senza verificare direttamente i dati disponibili sul sito ufficiale dell’Anm. Conte ha sottolineato come questa strategia possa alimentare tensioni ingiustificate nel mondo della giustizia.
Roma, 17 feb (Adnkronos) - "L'Anm ha risposto in modo chiaro, il ministero poteva informarsi sul sito. Se poi vogliono la lista, invece dei singoli donatori, c'è la legge sulla privacy". Lo ha detto Giuseppe Conte a SkyTg24 sulla vicenda dei finanziamenti ai comitati per il No. "Tenendo presente le uscite di Nordio, eccentriche, le ultime inaccettabili, lancio un appello a governo, maggioranza e tutti quelli che legittimamente vogliono votare sì: attenzione, manteniamo lucidità -ha proseguito il leader del M5s-. Chi ha responsabilità istituzionale come il ministro non può ragionare del Csm, presieduto da Mattarella, come di una sistema para mafioso. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Il ministro Carlo Nordio ha criticato duramente l’Anm durante un dibattito pubblico, perché l’associazione ha organizzato manifestazioni contro le modifiche alla giustizia, accusandola di ostacolare le riforme.
