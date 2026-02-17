Referendum Conte | da Nordio uscite inaccettabiliappello a restare lucidi

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha criticato duramente le dichiarazioni recenti del ministro Nordio, accusandolo di aver fatto affermazioni inaccettabili e chiedendo di mantenere la calma. La polemica nasce dopo le dichiarazioni del ministro, che ha suggerito di rendere pubblica la lista dei donatori contrari al referendum, nonostante la normativa sulla privacy. Conte ha invitato a non farsi trascinare da tensioni e a rimanere concentrati sui temi principali, anche se la situazione si fa sempre più accesa.

Roma, 17 feb. (askanews) – “Se vogliono la lista (dei donatori del comitato per il No, ndr) c’è la legge sulla privacy, al di là del fatto specifico faccio un appello, tenendo conto delle uscite inaccettabili degli ultimi giorni del ministro Nordio: manteniamoci lucidi”. Lo ha detto intervistato a Start su Sky Tg24 il leader M5s Giuseppe, Conte sottolineando anche che “l’attacco a Gratteri è stato molto brutto, può essere che la prima formulazione delle sue parole fosse un po’ ambigua, ma poi ha chiarito”. “Crescono i No nei sondaggi? Era evidente avvenisse, perchè i cittadini si informano e non ci stanno più”, “cerchiamo di far capire ai cittadini il merito di questa riforma che modifica sette articoli della Costituzione”, ha concluso.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il deputato Pd Boccia ha chiesto a Meloni di intervenire dopo le dichiarazioni di Nordio, che ha annunciato di voler rimanere ministro della Giustizia nonostante le critiche.

Carlo Nordio si trova al centro di una polemica perché alcune sue dichiarazioni sono state interpretate come un endorsement al No al referendum, anche se lui nega di averlo fatto apposta.

Referendum Giustizia, Gratteri distrugge Nordio e spiega le ragioni della rimonta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.