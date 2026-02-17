Referendum cardinale Savino al congresso per il No | ‘Vado per ribadire l’importanza della Costituzione’
Il cardinale Francesco Savino ha partecipato a un congresso per il No al referendum sulla Giustizia, sostenendo pubblicamente la difesa della Costituzione. La sua presenza ha suscitato polemiche, alimentando dibattiti tra chi vede nella sua posizione una presa di posizione chiara e chi invece la interpreta come un semplice intervento di carattere culturale. Durante l’evento, Savino ha ribadito l’importanza di rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla Carta costituzionale, sottolineando il suo impegno nel difendere i valori condivisi dalla società italiana. La Chiesa, tramite una nota ufficiale, ha chiarito che non si schiera né a favore né contro un
Nuove polemiche investono la Cei. Per la seconda volta da quando si è entrati nel vivo del dibattito sul referendum sulla Giustizia, la Conferenza episcopale italiana è dovuta intervenire per negare di aver voluto fornire indicazioni di voto. La prima controversia si era verificata a gennaio, dopo le parole del cardinale Matteo Zuppi al Consiglio permanente della Cei, lette da più parti come un invito a votare “No”, e che avevano costretto l’assemblea dei vescovi italiani a pubblicare una nota esplicativa per smentire le illazioni. A scacciare l’accusa che la Cei stia operando una precisa scelta di campo, è prontamente intervenuto l’ Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali della Conferenza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
