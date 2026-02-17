Khaleb McRae ha stabilito un nuovo record del mondo nei 400 metri indoor, ma le precedenti non sono state ufficialmente riconosciute. Durante il Tyson Invitational di Fayetteville, l’atleta ha corso in 44,52 secondi, un tempo che supera di molto le prestazioni passate. Tuttavia, le omologazioni ufficiali restano in sospeso, lasciando incerto se il risultato possa essere considerato il nuovo limite globale. Un dettaglio che alimenta discussioni tra gli appassionati di atletica.

Khaleb McRae ha corso i 400 metri in sala con il sontuoso crono di 44.52 al Tyson Invitational di Fayetteville, siglando così il nuovo record del mondo del doppio giro di pista al coperto. Perché lo annunciamo in maniera così mesta e anche in leggera differita? Perché il primato internazionale della specialità ha subito un doppio caso di non omologazione: prima il 44.52 di Michael Norman e poi il 44.49 del canadese Chris Morales Williams. Si tratta di un record che sembra un po’ sfortunato al momento di arrivare all’effettiva ratifica da parte World Athletics, dunque per prudenza è meglio andarci con i piedi di piombo e aspettare il verdetto definitivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Record del mondo dei 400 indoor sì o no? Crono spaziale di Khaleb McRae, ma le precedenti non omologazioni…

