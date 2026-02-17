Rebecca Passler non parteciperà alle Olimpiadi, nonostante la sua riammissione dopo il caso doping, perché i tecnici della nazionale temono di creare tensioni. La decisione arriva dopo aver valutato attentamente la situazione, evitando di disturbare l'equilibrio della squadra. La sciatrice aveva già passato un periodo difficile, ma ora si trova di nuovo in corsa per le competizioni internazionali.

Rebecca Passler, anche dopo il ricorso vinto, non parteciperà alle Olimpiadi. L’atleta risultò positiva al letrozolo, ma si trattava invece di contaminazione dovuta a un farmaco che stava prendendo la madre malata di cancro (a sua insaputa). Alla luce di questo, non è stata convocata né per le gare individuali, né per la staffetta 4×6 km. Dal ct la spiegazione: “non si è potuta allenare e le sue condizioni vanno verificate”. Passler non parteciperà alle Olimpiadi Arriva senza commenti da parte dell’atleta la decisione di escluderla dalla staffetta 4×6 km. Rebecca Passler è ufficialmente riammessa perché la positività al doping in realtà era una forma di contaminazione da un farmaco per il trattamento delle persone oncologiche. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rebecca Passler non convocata per le Olimpiadi dopo la riammissione per il caso doping "per non infastidire"

Rebecca Passler riammessa alle Olimpiadi invernali dopo il caso doping: “Sempre creduto nella mia buona fede”Rebecca Passler torna a gareggiare alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 dopo che il Tas ha annullato la sospensione per doping, confermando che la biathleta azzurra credeva nella sua innocenza fin dall’inizio.

Sfuma il sogno Olimpiadi per Rebecca Passler: riammessa dopo il caso doping, è stata esclusa dalla squadra della staffettaRebecca Passler non parteciperà alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, perché è stata esclusa dalla squadra della staffetta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.