Realco | chiusi tre supermercati Sigma nel modenese a rischio 1500 posti di lavoro e un’intera filiera

La crisi di Realco ha portato alla chiusura di tre supermercati Sigma nel modenese, mettendo a rischio circa 1500 posti di lavoro. I negozi di Modena in via Nobili, di Carpi in via Cuneo e di Mirandola presso Le Terrazze hanno chiuso in modo improvviso, lasciando senza lavoro molti dipendenti e creando preoccupazione tra i fornitori locali.

Realco, la crisi travolge tre supermercati Sigma nel modenese: a rischio 1500 posti di lavoro. La crisi del gruppo Realco ha raggiunto un punto critico con la chiusura immediata di tre supermercati Sigma nel modenese: i punti vendita di Modena in via Nobili, Carpi in via Cuneo e Mirandola presso Le Terrazze. La decisione, presa dopo un tavolo di crisi in Regione Emilia-Romagna, mira a contenere le perdite di una cooperativa in profonda difficoltà, mettendo a rischio il futuro di circa 1.500 addetti tra diretti e indotto. La vicenda, sintomo di una crisi più ampia nella grande distribuzione, solleva preoccupazioni per l'occupazione e l'economia locale. La crisi di Realco ha portato alla chiusura di tre supermercati Sigma nel modenese, colpendo direttamente i clienti e i dipendenti. La crisi di Realco si fa sempre più grave. Crisi Realco, prevista la chiusura temporanea di tre supermercati a Reggio e provincia. Crisi Realco, sono tre i supermercati reggiani che chiuderanno. Crisi Realco, fra i punti vendita che saranno temporaneamente chiusi c'è il Sigma di via Gramsci. La crisi della Realco, la società che gestisce i supermercati Sigma, Ecu ed Economy, porterà alla chiusura di diversi punti vendita. La Cgil regionale ha reso noto un elenco dei negozi di cui in sede. Tra i 14 punti vendita che di qui a breve chiuderanno temporaneamente i battenti nel tentativo di salvare Realco, ci sono anche tre supermercati reggiani. Parliamo del Sigma Iper di Mont. Il gruppo cooperativo Realco presente su tutto il territorio di Massa e La Spezia con il marchio Sigma ha presentato domanda di concordato preventivo al Tribunale di Bologna, che ha nominato i commissari che dovranno occuparsi della gestione del gruppo.