Rave party abusivo in un capannone | denunciati 44 ragazzi anche bresciani

Ci sono anche diversi ragazzi di Brescia e provincia tra i 42 denunciati, di cui 4 minorenni, per invasione di terreni ed edifici a seguito del blitz di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza per il rave party abusivo messo in scena tra sabato e domenica in un capannone abbandonato di Dosolo, nel Mantovano, in una zona golenale del fiume Po. Sarebbe stata la musica ad alto volume ad attirare l'attenzione di alcune pattuglie dei carabinieri di Viadana in quel momento impegnate in un servizio di controllo del territorio. Tutti i presenti sono stati poi identificati e, a seguito di trattativa con gli organizzatori, l'evento è stato rapidamente interrotto.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

A Lucca, tre persone sono state denunciate in seguito a un rave party organizzato in una cava dismessa di Balbano.

