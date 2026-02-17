Rave party abusivo in un capannone | denunciati 44 ragazzi anche bresciani
Un rave party abusivo organizzato nel fine settimana ha portato alla denuncia di 44 giovani, tra cui alcuni di Brescia e provincia, a causa dell’occupazione di un capannone abbandonato. Durante le operazioni, i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno intercettato i partecipanti, tra cui quattro minorenni, che avevano preso d’assalto il sito senza autorizzazione. Un esempio concreto di come l’assembramento di persone in luoghi non autorizzati possa creare problemi di sicurezza pubblica.
Un rave party a Dosolo ha attirato l’attenzione dei carabinieri di Viadana nella notte tra domenica e lunedì, a causa di musica forte proveniente da un capannone.
Lucca: rave party in una cava dismessa, 3 denunciati
A Lucca, tre persone sono state denunciate in seguito a un rave party organizzato in una cava dismessa di Balbano.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
