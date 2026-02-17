Rave a Mantova denunciati in quarantaquattro Ci sono anche dei bolognesi

Alle prime ore di domenica 15 febbraio, le forze dell’ordine sono intervenute in un capannone abbandonato di Dosolo, in provincia di Mantova, perché avevano ricevuto segnalazioni di un rave illegale. Durante l’operazione, hanno denunciato in quarantaquattro, tra cui anche alcuni giovani provenienti da Bologna. Un’auto parcheggiata all’ingresso del capannone è risultata essere stata noleggiata poco prima dell’intervento.

Alle prime ore di domenica 15 febbraio, le forze dell’ordine sono intervenute in un capannone abbandonato di Dosolo, in provincia di Mantova. Il motivo è un rave illegale organizzato nell’area abbandonata. A richiamare l’attenzione dei carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio, è stata la musica alta. L’intervento di carabinieri, polizia e guardia di finanza è avvenuto nelle prime ore di domenica scorsa, quando sono stati trovati sul posto una quarantina di ragazzi. All’interno del capannone, si legge in una nota della questura mantovana, era stata allestita “una vera e propria discoteca con banchetto del dj, casse e un generatore di corrente per alimentare la strumentazione musicale”.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

