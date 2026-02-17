Rapporto Sport oltre 4,7 miliardi di beni esportati | chi compra dall’Italia e quali prodotti sceglie
Nel 2024, l’Italia ha esportato beni sportivi per oltre 4,7 miliardi di euro, un dato che dimostra la forte domanda internazionale. Secondo il Rapporto Sport 2025, il settore genera un valore aggiunto di più di 32 miliardi di euro e contribuisce all’1,5% del PIL italiano. Gran parte di questa ricchezza deriva dalle esportazioni, che mostrano come il made in Italy nel settore sportivo sia molto richiesto nel mondo. Le principali destinazioni sono paesi europei e Stati Uniti, dove vengono apprezzati soprattutto gli articoli di abbigliamento e le attrezzature sportive.
Nel 2024 l'Italia ha esportato beni sportivi per 4,7 miliardi di euro. Secondo il Rapporto Sport 2025, il valore aggiunto complessivo del settore supera i 32 miliardi di euro e rappresenta l'1,5% del PIL, una parte rilevante di questa forza economica si gioca sui mercati internazionali, attraverso un export che conferma la competitività del made in Italy sportivo. Dove si esporta: Stati Uniti in testa a tutti. La geografia dell'export sportivo italiano si rivolge con equilibrio sia nell'Ue che oltreoceano. Gli Stati Uniti si confermano il primo mercato di destinazione, con 675 milioni di euro di esportazioni nel 2024.
