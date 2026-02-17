Rapina in pieno centro prende un coltello dagli scaffali e minaccia clienti e personale

Un ragazzo di 19 anni, tunisino, ha causato il panico questa mattina nel cuore di Messina, quando ha preso un coltello dagli scaffali e ha minacciato clienti e dipendenti. La scena si è svolta tra le corsie di un negozio di articoli per la casa, mentre le persone si trovavano a fare acquisti. La sua azione improvvisa ha attirato l’attenzione di tutti, creando scompiglio tra gli scaffali.

Un 19enne tunisino arrestato dai carabinieri. Intervento rapido e collaborazione con la polizia hanno impedito il peggio Mattina movimentata nel centro di Messina. Tra scaffali di articoli per la casa e clienti che sceglievano prodotti, un ragazzo di 19 anni, di origine tunisina, ha trasformato un normale giro di spesa in una scena da film. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Stazione di Messina Arcivescovado, il giovane ha afferrato un coltello da cucina esposto in vendita e, una volta scoperto dal personale di vigilanza, ha minacciato alcune persone cercando di allontanarsi. Non sono mancati momenti concitati: un avventore che ha tentato di bloccarlo è stato spintonato durante la fuga.🔗 Leggi su Messinatoday.it Tentata rapina con coltello in centro storico, due giovanissimi bloccati dagli Street tutor Rapina armata in pieno centro a Cassino: uomo minacciato con un coltello e derubato di 400 euro Un episodio di rapina armata si è verificato nella serata di lunedì 29 dicembre a Cassino, nel centro città. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nuoro, picchia e rapina in pieno centro una donna: denunciato; Rapina in pieno giorno a Toys in via Furini: paura tra commercianti a Legnaia; Rapina in pieno giorno, individuato uno dei responsabili: è un minore; Lega polsi e caviglie di un'antiquaria e compie una rapina da 28mila euro in centro a Torino: arrestato 58enne. Deve scontare due anni per rapina, 51enne scovato in pieno centro a VeronaDeve scontare due anni per rapina, atti persecutori e ubriachezza abituale, 51enne arrestato in pieno centro a Verona. veronaoggi.it L’Aquila, tentata rapina finisce in aggressione in pieno centroUna tentata rapina, o almeno così sembra, in uno dei palazzi di pregio cittadini, palazzo Antinori, che sfocia in una brutale aggressione. Indagini in corso da parte della Polizia di Stato ... rete8.it Nuoro, picchia e rapina in pieno centro una donna: denunciato x.com Scippo in pieno giorno a Latina, la Polizia individua e denuncia un presunto responsabile https://www.latinaquotidiano.it/scippo-in-pieno-giorno-a-latina-la-polizia/ #Latina #PoliziaDiStato #Cronaca #Sicurezza #Scippo #Rapina facebook