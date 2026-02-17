raphinha colpisce gli arbitri spagnoli dopo la controversa sconfitta del girona

Raphinha ha criticato gli arbitri spagnoli dopo la sconfitta del Girona, causata, secondo lui, da decisioni discutibili durante la partita. In un’intervista, l’attaccante del Barcellona ha affermato che le regole sembrano applicarsi in modo diverso per la sua squadra rispetto alle altre. La sua voce si alza in risposta alle decisioni che, a suo dire, hanno influenzato il risultato finale. Durante la gara, Raphinha ha manifestato il suo disappunto battendo i pugni sul tavolo e chiedendo chiarimenti ai ufficiali di gara.

Il Barcellona era infuriato dopo aver perso ieri sera contro il Girona e Raphinha ha detto la sua L'ala del Barcellona Raphinha sostiene che "le regole sono diverse" per la squadra catalana rispetto ad altre squadre della Liga, ma dice che continueranno a combattere "contro tutti". Gli standard arbitrali nella massima serie spagnola sono ancora una volta un importante punto di discussione dopo la sconfitta per 2-1 del Barça a Girona ieri sera. A decidere la partita è un gol nel finale dei padroni di casa, segnato da Fran Beltran, che avrebbe dovuto essere annullato per un fallo in fase di preparazione di Claudio Echeverri su Jules Kounde.

