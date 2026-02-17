Ramy Elgaml cosa cambia per il carabiniere accusato di omicidio in adempimento del dovere e cosa rischia

Ramy Elgaml è morto in un incidente stradale, e ora il carabiniere alla guida dell’auto coinvolta non è più accusato di omicidio in conseguenza dell’adempimento del dovere. La decisione arriva dopo che gli inquirenti hanno rivisto il caso e hanno escluso il collegamento diretto tra il suo ruolo e la tragedia, anche se il militare potrebbe comunque affrontare altre ipotesi di reato.

Cambia il capo d'imputazione per il carabiniere alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente costato la vita a Ramy Elgaml. Il militare è ora indagato per omicidio stradale con eccesso colposo nell'adempimento del proprio dovere. Un'accusa più lieve rispetto al semplice "omicidio stradale". Ramy Elgaml, 19 anni, è morto a Milano la notte del 24 novembre 2024 dopo un inseguimento.

La posizione del vicebrigadiere 40enne che era alla guida dell'auto, quindi, si attenua.

A chiusura delle indagini sulla morte di Ramy Elgaml i pm di Milano hanno cambiato l'imputazione nei confronti del carabiniere da omicidio stradale a omicidio stradale ma per "eccesso colposo nell'adempimento del dovere".