Rama Duwaji alle sfilate di New York | la First Lady è icona contemporanea in trench borchiato

Rama Duwaji, la moglie del sindaco di New York Zohran Mamdani, ha partecipato alla Fashion Week: cosa ha indossato per seguire le sfilate dalle prime file del front-row?.🔗 Leggi su Fanpage.it

Durante la Settimana della Moda di New York, Rama Duwaji, moglie del sindaco, ha attirato l'attenzione sedendosi in prima fila alla sfilata di Diotima.

Rama Duwaji, nota come la first lady di New York, si trova al centro di un acceso dibattito pubblico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Rama Duwaji, il look della first lady di New York in prima fila alle sfilate; Alla New York Fashion Week era seduta nel front row di Diotima: Rama Duwaji è una ventottenne (quasi) come noi; New York Fashion Week: c'è anche Rama Duwaji, la first lady della Grande Mela, nel front row delle sfilate; Trench sopra trench: l'intuizione di stile di Rama Duwaji alle sfilate di New York.

Rama Duwaji alle sfilate di New York: la First Lady è icona contemporanea in trench borchiatoRama Duwaji, la moglie del sindaco di New York Zohran Mamdani, ha partecipato alla Fashion Week: cosa ha indossato per seguire le sfilate dalle prime file ... fanpage.it

Alla New York Fashion Week era seduta nel front row di Diotima: Rama Duwaji è una ventottenne (quasi) come noiNon vuole essere il più uno di nessuno – nemmeno del sindaco di New York – e lo si intuisce anche dal suo stile. Che è quello di una First Lady consapevole del potere degli abiti ... vogue.it

Rama Duwaji ha un debole per la moda. Ed ecco allora che la moglie del sindaco di New York ha scelto di partecipare proprio alla Fashion Week,stupendo tutti presentandosi in prima fila alla sfilata Diotima, il marchio della stilista giamaicana Rachel Scott, re facebook

Rama Duwaji, la moglie del sindaco di NY alla Fashion Week: il suo look fa tendenza x.com