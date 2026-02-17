Raid in negozio di giocattoli a Salerno | è caccia ai ladri

Questa mattina, i Carabinieri di Salerno hanno avviato le indagini dopo che alcuni ladri hanno svaligiato un negozio di giocattoli nel quartiere Torrione. I malviventi hanno rotto una vetrina e portato via diversi prodotti, tra cui action figures e peluche, lasciando il negozio in disordine. La scena del furto è stata scoperta dal proprietario quando ha aperto il negozio e ha trovato il locale saccheggiato. Ora, le forze dell'ordine cercano di identificare i responsabili attraverso le telecamere di sorveglianza.

Accertamenti in corso da parte dei Carabinieri a Salerno in seguito a un furto avvenuto questa mattina nel quartiere Torrione. Ignoti hanno preso di mira un'attività commerciale situata in via Posidonia, distruggendo la porta d'ingresso per accedere ai locali. Una volta all'interno, gli autori del gesto hanno prelevato il denaro presente in cassa, quantificato in poche decine di euro, e asportato diversa merce dagli scaffali, tra cui zaini e astucci. I militari hanno avviato le indagini acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza per risalire all'identità dei responsabili.