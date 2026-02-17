Rai1 annuncia il ritorno di due format storici di Canale 5, dopo aver deciso di rilanciarli nel daytime. La rete pubblica mira a conquistare il pubblico con programmi romantici e grandi classici, sperando di attirare gli spettatori abituali di Canale 5. La scelta si traduce in una strategia concreta per aumentare l’audience, anche grazie a programmi già collaudati e amati.

Rai1 prepara una stagione televisiva all’insegna del romanticismo e dei grandi classici del passato, puntando a rilanciare due format storici di Canale 5. L’idea, clamorosa quanto ambiziosa, è del direttore del daytime, Angelo Mellone, noto anche per il suo impegno teatrale: prossimamente sarà protagonista dello spettacolo “Ripetizioni d’amore”, in tema con la linea editoriale che la rete sembra voler seguire. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’obiettivo principale sarebbe riportare in onda la domenica “Stranamore”, il celebre programma lanciato e portato al successo da Alberto Castagna a metà degli anni ’90, quasi trent’anni fa. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Rai1 punta al revival dei grandi successi di Canale 5 per il daytime

Rai1 ha deciso di puntare su due programmi molto popolari di Canale 5 per il palinsesto diurna della prossima estate, probabilmente per attirare un pubblico più giovane.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.