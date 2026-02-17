Raggiunta una prima intesta tra Usa e Iran

Gli Stati Uniti e l’Iran hanno trovato un accordo sui principi fondamentali del futuro dialogo sul programma nucleare iraniano, dopo settimane di negoziati intensi. La firma di questo primo accordo nasce dalla volontà di ridurre le tensioni e di avviare un percorso negoziale più concreto, che coinvolge anche altri paesi europei. Ora, le due parti si preparano a scambiare i documenti per analizzarli nel dettaglio e fare passi avanti sui prossimi incontri.

Resta altissima la tensione in Iran dopo le manifestazioni esplose il 28 dicembre. La repressione avrebbe portato a decine di migliaia di vittime. Trump ha più volte minacciato di intervenire militarmente contro Teheran senza una rinuncia al programma nucleare da parte del regime. I diplomatici di Arabia Saudita, Turchia, Oman e Qatar al lavoro per evitare un'escalation mentre l'Ue ha inserito i Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche. Iran e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo sui principi guida di un testo di intesa sul programma nucleare iraniano, su cui le parti ora lavoreranno e che si scambieranno per le rispettive valutazioni.🔗 Leggi su Today.it Iran: vertice Usa-Iran sul nucleare tra tensioni e timidi segnali di dialogo. Rischio escalation nel Golfo.Il vertice tra Stati Uniti e Iran sul nucleare si svolge a Ginevra, dove le due parti cercano di ridurre le tensioni, mentre il rischio di escalation nel Golfo Persico rimane alto. Trattative Usa-Iran in Oman: buona la primaA Muscat, in Oman, sono riprese le trattative tra gli Stati Uniti e l’Iran. Orsini: Sono molto pessimista sulla possibilità di un accorso tra Usa e Iran Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Reggio Emilia, firmato l'accordo con Inalca che scongiura i licenziamenti. I sindacati: Vertenza durissima, ma raggiunto un punto di equilibrio; Milano Cortina: slittino doppio, azzurre in testa dopo la prima manche; Rally Svezia - SS15: Neuville fa segnare il tempo più veloce, Evans in testa prima di domenica; Milano Cortina, la diretta: slalom gigante, iniziata la seconda manche. Brignone in testa, terza Goggia. Bronzo per l'Italia nella... "Benvenuti al Clab. È la prima volta che la Roma viene raggiunta una volta passata in vantaggio" Che cera. È distrutto il Vate d'Alessandria capoccia. "Pubbliscità. Ce fermamo n'attimo". Me devo carma' che se no scoppio. Collettivo Grigi der Tanaro de Tra facebook