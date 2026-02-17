Raf in vista di Sanremo 2026 | Sono passati undici anni dal mio ultimo album

Raf ha annunciato che si prepara a tornare a Sanremo dopo undici anni, spiegando che il tempo passato ha influenzato la sua musica. A pochi giorni dalla sua esibizione con il canzone Ora e per sempre, il cantante ha condiviso che questa esperienza rappresenta un momento importante della sua carriera. Raf ha anche menzionato che sta lavorando duramente per offrire qualcosa di nuovo ai suoi fan.

Ecco cosa ha raccontato Raf a pochi giorni dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con Ora e per sempre. Raf è uno dei 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2026. Nell'incontro con la stampa, a ridosso della kermesse, il cantautore racconta la genesi del brano: « Stavo pensando al testo quando da un cassetto è spuntato un biglietto ritagliato da un vecchio quaderno con le pagine ingiallite. Era la mia promessa di matrimonio scritta a macchina dal prete, in spagnolo, perché sposai Gabriella nel 1996 a Campo Florido, un piccolo villaggio vicino l'Avana. La promessa chiudeva con: "hasta que la muerte nos separe".