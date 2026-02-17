Quinn Ellis sfida l' Italbasket solo a Livorno?

Quinn Ellis ha deciso di sfidare l'Italbasket solo a Livorno, un gesto che ha fatto discutere tra gli appassionati. La sua scelta di affrontare la nazionale italiana in un evento aperto al pubblico ha suscitato sorpresa tra gli addetti ai lavori. La partita si svolgerà in una cornice molto suggestiva, con la città pronta ad accogliere questa sfida insolita. Nel frattempo, l’Italbasket si prepara a due partite decisive contro la Gran Bretagna, in una finestra FIBA che potrebbe decidere molte cose.

l'Italbasket è chiamato a fronti affollati in una finestra FIBA cruciale: due incroci con la gran bretagna in rapida successione, programmati tra fine febbraio e inizio marzo, richiedono gestione accurata della rosa e attenzione agli impegni di club. le partite si svolgono in due città, una situazione che può influire sulla disponibilità dei giocatori e sulla struttura della squadra nel corso della finestra. nel girone, le quattro nazionali coinvolte hanno pareggiato una volta ciascuna nelle prime due gare, rendendo gli incontri successivi decisivi per la classifica. il primo incontro è previsto il 26 febbraio a newcastle, seguito dal ritorno in campo il 2 marzo a livorno.