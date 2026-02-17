Quindicenni appiccano incendio per gioco | a fuoco un negozio

Quindicenni hanno dato fuoco a un negozio a Portici, in provincia di Napoli, perché volevano solo divertirsi. I giovani hanno usato una bomboletta di spray e alcuni fiammiferi, provocando un incendio che ha annerito le pareti del negozio. I carabinieri li hanno trovati sul luogo e li hanno denunciati, affidandoli ai genitori.

Hanno appiccato un incendio a loro dire "per gioco", causando danni alle pareti di un negozio. È successo a Portici, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno denunciato quattro 15enni, riaffidandoli ai rispettivi genitori. Poco dopo la mezzanotte i militari della stazione di Portici hanno notato delle fiamme all’altezza di via Poli e viale Leonardo da Vinci e un gruppo di ragazzini che assistevano. Quando i carabinieri si sono avvicinati, i ragazzini sono scappati ma uno di loro è stato bloccato.Intanto sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per domare l'incendio che ha causato danni a un negozio di abbigliamento.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

