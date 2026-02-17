Qui lo fanno tutti è la normalità | carabinieri scoprono appartamenti e negozi con allacci elettrici abusivi

A Poggioreale, i carabinieri hanno trovato tredici allacci elettrici abusivi, un fatto che riguarda molti residenti che collegano illegalmente le abitazioni alla rete. Durante i controlli effettuati con i tecnici di Enel, sono emersi diversi casi di allacciamenti non autorizzati, spesso nascosti dietro elettrodomestici o dietro le pareti. Questo tipo di pratiche si ripete frequentemente in zona, dove molti considerano normale bypassare le regole per risparmiare.

I controlli hanno riguardato 9 abitazioni e 4 attività commerciali: un market, una pizzeria, un parrucchiere e una lavanderia Tredici allacci abusivi alla rete elettrica scoperti, a Poggioreale, dai carabinieri durante una serie di controlli congiunti con i tecnici Enel. Denunciate 13 persone tra titolari di attività commerciali e residenti. Il danno economico stimato è di decine di migliaia di euro. I controlli hanno riguardato 9 abitazioni e 4 attività commerciali – un market, una pizzeria, un parrucchiere e una lavanderia – tutte risultate collegate direttamente alla rete pubblica, bypassando il contatore.

Da quasi vent'anni i vigili del fuoco segnalano i rischi, ma niente cambia.

