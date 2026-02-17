Quentin ricorda il momento in cui Mélenchon invitò i suoi sostenitori a colpire le ragazze di Nemesis con la frase: «Portatemi il loro scalpo». Questa provocazione ha alimentato un clima di ostilità crescente nei confronti dei giovani di destra in Francia, un fenomeno che si è intensificato negli ultimi anni.

Se l’odio politico verso i ragazzi francesi di destra è cresciuto in maniera esponenziale nel corso degli anni, la colpa è soprattutto dell’estrema sinistra. A partire dal leader de La France Insoumise Jean-Luc Melenchon che due anni fa, in un comizio a Nantes, aveva pronunciato una frase inquietante contro il collettivo femminile Nemesis: «Portatemi il loro scalpo e non se ne parli più». Una richiesta rivolta al servizio d’ordine, che denota una mancanza di rispetto totale nei confronti delle donne e del pensiero opposto. E qualcuno ha persino il coraggio di definirsi femminista, tra le loro schiere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Quentin, quando Melenchon aizzava i suoi contro le ragazze di Nemesis: «Portatemi il loro scalpo»

