Quentin quando Melenchon aizzava i suoi contro le ragazze di Nemesis | Portatemi il loro scalpo
Quentin ricorda il momento in cui Mélenchon invitò i suoi sostenitori a colpire le ragazze di Nemesis con la frase: «Portatemi il loro scalpo». Questa provocazione ha alimentato un clima di ostilità crescente nei confronti dei giovani di destra in Francia, un fenomeno che si è intensificato negli ultimi anni.
Se l'odio politico verso i ragazzi francesi di destra è cresciuto in maniera esponenziale nel corso degli anni, la colpa è soprattutto dell'estrema sinistra. A partire dal leader de La France Insoumise Jean-Luc Melenchon che due anni fa, in un comizio a Nantes, aveva pronunciato una frase inquietante contro il collettivo femminile Nemesis: «Portatemi il loro scalpo e non se ne parli più». Una richiesta rivolta al servizio d'ordine, che denota una mancanza di rispetto totale nei confronti delle donne e del pensiero opposto. E qualcuno ha persino il coraggio di definirsi femminista, tra le loro schiere.
Francia, chi sono le ragazze del Collettivo Nemesis e perché gli antifascisti le odiano tanto da arrivare a uccidere
Quentin ucciso in Francia dall'estrema sinistra: denunciato membro LFI/ Appello choc firmato da AVS e Cgil
Quentin, 23enne ucciso dall'estrema sinistra in Francia: i legami (non diretti) con AVS e Cgil in Italia. Cos'è successo nel pestaggio degli antifascisti
Quentin Deranque è morto in seguito a un pestaggio di gruppo. Il caso ha assunto una dimensione politica nazionale al cui centro c’è La France insoumise, il partito di estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon facebook
