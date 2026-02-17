Quel documento mai scritto dall’imperatore Costantino

L’imperatore Costantino non ha mai scritto il documento che molti credono esistere, ma questa credenza ha radici profonde. La confusione nasce da interpretazioni sbagliate di vecchi testi e leggende tramandate nel tempo. In realtà, non ci sono prove concrete che Costantino abbia redatto quel testo, anche se alcune fonti antiche ne parlano come se fosse reale. La questione si complica quando si cerca di distinguere tra fatti storici e miti costruiti nel corso dei secoli.

Dopo aver documentato l'impatto delle fake news nella nostra epoca digitale, si potrebbe pensare che questo fenomeno sia recente nella storia dell'umanità. In realtà, le notizie false circolano nelle società umane fin dall'antichità. Cambiano i mezzi di comunicazione con i quali si diffondono, ma non il loro obiettivo principale: influenzare il potere e l'opinione delle persone. Uno dei casi più celebri della storia è la cosiddetta Donazione di Costantino, un documento attribuito all'Imperatore romano Costantino, secondo il quale egli avrebbe ceduto ufficialmente alla Chiesa il potere su Roma e su parte dell'Impero romano d'Occidente.