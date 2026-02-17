Quaresima e Settimana Santa 2026 | la Confraternita del Carmine di Mottola presenta il programma

Il 16 febbraio, la Confraternita del Carmine di Mottola ha annunciato il programma della Quaresima e della Settimana Santa 2026, spiegando che le iniziative si svolgeranno nella chiesa di via Garibaldi. La confraternita ha pubblicato sui social dettagli su processioni, messe e incontri, invitando i fedeli a partecipare attivamente. La scelta di condividere tutto online mira a coinvolgere più persone possibile in questa fase importante del calendario liturgico.

Tarantini Time Quotidiano Manca ormai poco all'inizio del tempo liturgico forte della Quaresima. Nella giornata di lunedì 16 Febbraio, attraverso i propri canali social, la Confraternita del Carmine di Mottola ha reso noto il ricco programma di eventi che avranno luogo nella Chiesa del Carmine. Il primo evento liturgico è per Mercoledì 18 Febbraio, Mercoledì delle Ceneri con la Santa Messa alle ore 8:30, durante la quale ci sarà l'austero rito dell'imposizione delle Ceneri. Il 22 Febbraio, 1, 8, 15 e 22 Marzo si svolgerà la Via Crucis nelle Domeniche di Quaresima alle ore 17:00. Il 24 Febbraio la Via Crucis diocesana delle Confraternite a Ginosa.