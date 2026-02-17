Quanto costa vivere nelle strade più belle d’Europa | da Parigi a Margate la mappa dei prezzi

Il prezzo di un appartamento nelle vie più famose d’Europa aumenta di anno in anno, e questa tendenza si fa sentire anche nelle città più ambite. A Parigi, il costo di un immobile nel cuore della città può superare i 15.000 euro al metro quadrato, mentre a Margate, in Inghilterra, i prezzi si aggirano intorno ai 4.000 euro. La differenza evidenzia come il mercato immobiliare europeo rifletta un’ampia varietà di offerte e richieste, spesso influenzate dal valore storico e turistico delle zone.

Da Parigi a Londra, da Madrid a Roma: quanto costa un appartamento nelle vie più iconiche del continente? I valori immobiliari nelle strade premiate da Time Out rivelano un'Europa divisa tra lusso parigino e occasioni baltiche. Via Panisperna, l'unica italiana in classifica, si posiziona nella fascia medio-alta con 7.100 euro al metro quadro. Il lusso parigino domina la classifica europea. Nel cuore del terzo arrondissement, a due passi dal Marais e dal Marché des Enfants Rouges, Rue des Gravilliers si conferma l'indirizzo più costoso tra le strade europee premiate dalla rivista Time Out. Qui il prezzo medio sfiora i 12.