Quando un musicista ride Elio al Teatro Salieri

Elio ha fatto il suo ingresso al Teatro Salieri di Legnago, portando la sua performance tra musica e comicità, come parte della tappa veronese di Quando un musicista ride. La serata si svolge in un ambiente vivace, dove il cantautore romano si esibisce con un repertorio che rompe gli schemi tradizionali e sorprende il pubblico presente.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Elio arriva al Teatro Salieri di Legnago con l’unica tappa veronese di Quando un musicista ride, spettacolo tra musica e comicità, immerso in uno dei repertori più liberi, anticonformisti e creativi della cultura italiana del secondo Novecento. In scena venerdì 20 febbraio, ore 20.45, un omaggio a quella generazione di artisti che ha trasformato la risata in strumento di pensiero, di libertà e di rottura degli schemi. Da Dario Fo a Giorgio Gaber, da Enzo Jannacci a Cochi e Renato, fino a I Gufi e a molti altri.🔗 Leggi su Veronasera.it

Elio torna al Teatro Municipale di Piacenza con uno spettacolo che unisce musica e umorismo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.