Quando un infermiere non può permettersi un affitto | numeri e storie della crisi della casa a Bari
A Bari, un infermiere racconta di non riuscire a pagare l’affitto con il suo salario, un problema che riguarda molte persone nella città. La crisi delle case si fa sentire anche qui, dove i prezzi degli affitti crescono più velocemente degli stipendi. Un esempio concreto è quello di Marco, che guadagna circa 1.200 euro al mese e deve scegliere tra pagare l’affitto o comprare i generi alimentari.
A Bari abitare è diventato un lusso insostenibile per chi vive di stipendio medio. Affitti brevi saturano i quartieri, mutui più convenienti ma al limite. Analisi dati Espon con Correctiv, mappe prezzi e voci dal Sunia: la crisi abitativa barese spiegata a fondo Il mare davanti, i binari dietro. Vi porto a Palese, il "Borgo dormitorio" di Bari che non riesce a diventare città Birre, giovani e spaccio. Dentro gli H24 che stanno cambiando le notti di Bari
Bonus affitto per i lavoratori del turismo: chi può riceverlo e fino a quando si può fare domanda
Il bonus affitto dedicato ai lavoratori del settore del turismo è una misura di sostegno disponibile fino al 19 dicembre 2025.
