Quando un infermiere non può permettersi un affitto | numeri e storie della crisi della casa a Bari

Da baritoday.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bari, un infermiere racconta di non riuscire a pagare l’affitto con il suo salario, un problema che riguarda molte persone nella città. La crisi delle case si fa sentire anche qui, dove i prezzi degli affitti crescono più velocemente degli stipendi. Un esempio concreto è quello di Marco, che guadagna circa 1.200 euro al mese e deve scegliere tra pagare l’affitto o comprare i generi alimentari.

A Bari abitare è diventato un lusso insostenibile per chi vive di stipendio medio. Affitti brevi saturano i quartieri, mutui più convenienti ma al limite. Analisi dati Espon con Correctiv, mappe prezzi e voci dal Sunia: la crisi abitativa barese spiegata a fondo Il mare davanti, i binari dietro. Vi porto a Palese, il "Borgo dormitorio" di Bari che non riesce a diventare città Birre, giovani e spaccio. Dentro gli H24 che stanno cambiando le notti di Bari .🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Bonus affitto per i lavoratori del turismo: chi può riceverlo e fino a quando si può fare domanda

Il bonus affitto dedicato ai lavoratori del settore del turismo è una misura di sostegno disponibile fino al 19 dicembre 2025.

Qualità della vita: Arezzo scende al 44° posto. Il PD: “Un campanello d’allarme che la città non può permettersi di ignorare”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Da eroe a ingranaggio: la lettera di un’infermiera che lascia l’ospedale; Sanità Emilia-Romagna, la grande fuga degli infermieri inizia dall'università: il 25% non arriva alla laurea. E dal 2021 in 1.500 sono scappati all'estero; Infermieri, vulnerabilità economica e salute mentale: l’allarme Nursing Up; Valorizzare gli infermieri? No, importarli ancora più poveri.

Infermieri. Un Codice inadeguatodel nuovo Codice deontologico degli infermieri mi hanno colpito i modi e la pochezza della forma (dei contenuti scriverò in altro spazio); vi è cosi poca bellezza in essi da non indurre curiosità ... quotidianosanita.it

Anno dell’Infermiere. Se non ora, quando?mi riferisco al dibattito dominante e crescente in questi mesi circa la numerosità dei medici e dei medici specialisti in Italia. I dati Ocse, Eurostat, del Ministero della Salute appaiono ben chiari. quotidianosanita.it