Quando non pulisco la stanza papà mi annega con la testa nel lavandino | 54enne indagato per torture sulla figlia

David Nephi Johnson, un uomo di 54 anni, è stato indagato dopo aver sottoposto la figlia adolescente a torture con il metodo del waterboarding, perché non aveva pulito la stanza. La ragazza ha raccontato che il padre le ha messo la testa nel lavandino e le ha esercitato pressione, lasciandola spaventata e sconvolta. La vicenda ha suscitato grande sdegno nella comunità locale.

Il 54enne David Nephi Johnson è accusato di aver praticato la tortura del waterboarding come punizione sulla figlia adolescente perché non aveva punito la sua stanza. Rischia l'ergastolo.