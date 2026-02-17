Quando il terreno scompare | il futuro che non vedremo Il convegno

Il collettivo Valdarno A Difesa Del Suolo (Vadds) organizza il primo incontro pubblico sul consumo di suolo, per evidenziare come la perdita di terreni agricoli minacci il futuro della regione. L’evento si svolgerà venerdì 20 febbraio alle 17, alla Casa del popolo di Montevarchi, in via Burzagli 54, e prevede anche la presentazione di un nuovo volume dedicato al tema.

Il collettivo di cittadini indipendenti Valdarno A Difesa Del Suolo – Vadds apre le porte al primo evento pubblico organizzato sul tema del consumo di suolo, che si terrà venerdì 20 febbraio presso la Casa del popolo di Montevarchi (via Burzagli 54, ore 17), con la presentazione del volume di Paolo Pileri Dalla parte del suolo, l’ecosistema invisibile (Laterza 2024) e la partecipazione di numerosi altri studiosi ed esperti (programma nella locandina in allegato). L’evento è organizzato in collaborazione con la Società Italiana di Geologia Ambientale –SIGEA. Da decenni nel Valdarno superiore la cementificazione non si arresta, gli spazi verdi vengono sempre più sottratti alla collettività e “urbanizzati” in nome della comodità, del profitto e dello sviluppo: ingannevoli miti che coprono vita, futuro, sostenibilità ed ecosistemi preziosi ad ogni colata di cemento, per sempre.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Il convegno “Quando il terreno scompare: il futuro che non vedremo” si terrà a Montevarchi il 20 febbraio 2026, dopo che il Comune ha segnalato un rapido aumento di frane e smottamenti nelle zone collinari.

Il finale della prima stagione di X-Men ’97 ha suscitato molte emozioni, lasciando incertezza sul destino di Gambit.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.