quando il sacro si fa ovvio evapora ratzinger lo aveva capito nel 1958

Nel 1958, Joseph Ratzinger capì che, quando il sacro diventa troppo evidente, perde la sua forza e scompare. Questa intuizione emerge chiaramente in un’antologia appena pubblicata, che include anche un scritto inedito del Papa tedesco. Tra le pagine si legge come l’Occidente abbia confuso il cristianesimo con la propria identità, rischiando di svuotarne il significato originale.

Pubblicata un’antologia (con un testo inedito) del Papa tedesco. Colpisce la chiaroveggenza: «L’Occidente si è identificato col cristianesimo. Ma questo ha reso la religione banale. Serve tornare comunità di credenti». Fa quasi spavento notare quanto del mondo di oggi avesse compreso e intravisto Joseph Ratzinger già nel 1958. Pubblicò quell’anno un intervento intitolato «I nuovi pagani e la Chiesa», ora ristampato nel volume antologico La fede del futuro. Il futuro della Chiesa, pubblicato da Cantagalli e impreziosito da un testo inedito. Quell’articolo del giovane teologo contiene già il cuore pulsante del pensiero ratzingeriano sulla «demondanizzazione». 🔗 Leggi su Laverita.info

