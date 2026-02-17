Quando il biathlon oggi in tv Olimpiadi 2026 | orario staffetta maschile startlist streaming

Oggi, martedì 17 febbraio, sulla neve di Anterselva si svolge la staffetta maschile di biathlon, un evento che attira l’attenzione degli appassionati italiani. La gara inizia nel pomeriggio e coinvolge le nazionali più forti del mondo, tra cui Italia, Norvegia e Russia. In diretta televisiva, gli spettatori possono seguire la competizione a partire dall’orario stabilito, mentre online è disponibile anche lo streaming. La startlist include i nomi dei favoriti e le posizioni di partenza, con alcuni atleti pronti a sfidarsi fino all’ultima poligona.

Sulle nevi di Anterselva, oggi martedì 17 febbraio, è il giorno della staffetta maschile, appuntamento chiave del biathlon nel calendario delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Archiviata l'euforia per l'oro conquistato nell'inseguimento femminile, la rassegna olimpica entra nel vivo anche al maschile e l'Italia è pronta a rimettersi in gioco con ambizioni concrete. LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MASCHILE DI BIATHLON DALLE 14.30 Il quartetto azzurro si presenterà al via con Patrick Braunhofer in prima frazione, seguito da Lukas Hofer, Nicola Romanin e Tommaso Giacomel incaricato di chiudere la prova.