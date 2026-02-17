Quando i pazienti diventano protagonisti | la ricerca si apre al dialogo

Il convegno di Parma, in programma sabato 28 febbraio, nasce dall’esigenza di coinvolgere direttamente i pazienti nella ricerca medica. Durante l’evento, persone che hanno vissuto malattie condividono le loro esperienze con medici e ricercatori, creando un ponte tra teoria e realtà quotidiana. L’obiettivo è far sì che le voci dei pazienti influenzino le decisioni e le strategie nel settore sanitario. La sala ipogea del Paganini congressi ospiterà oltre agli esperti, anche associazioni di volontariato e cittadini interessati.

Cittadini, pazienti, medici e ricercatori a confronto per ripensare la ricerca clinica come percorso condiviso: sabato 28 febbraio un convegno al Paganini congressi di Parma Promuovere un dialogo aperto e costruttivo tra cittadini, pazienti, associazioni di volontariato, professionisti sanitari e ricercatori: è questo l'obiettivo del convegno in programma sabato 28 febbraio alla sala ipogea del Paganini congressi di Parma, dalle 9.00 alle 13.00, dedicato al ruolo sempre più centrale dei pazienti nei processi di ricerca clinica. L'incontro nasce dalla consapevolezza che una ricerca realmente efficace, etica e orientata ai bisogni delle persone non possa prescindere dal coinvolgimento attivo dei pazienti, riconosciuti come veri e propri partner strategici.