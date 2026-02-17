Quando cambia il tempo Giuliacci | Fase primaverile la data della svolta
Il meteorologo Mario Giuliacci annuncia che il cambiamento del tempo si avvicina, a causa di una fase primaverile prevista per la fine di febbraio. Giuliacci spiega che le temperature aumenteranno e ci saranno più giornate di sole, con una svolta che interesserà soprattutto le regioni del Nord Italia. Nei prossimi giorni, le previsioni indicano un aumento delle temperature di qualche grado e meno pioggia rispetto alle settimane precedenti.
Cosa ci aspetta nell'ultima parte di febbraio e per i primi di marzo dal punto di vista atmosferico? A fornire le sue previsioni meteo per mercoledì 18 febbraio e i giorni a venire è il colonnello Mario Giuliacci. Andiamo incontro a un periodo di transizione in cui si intravedono i primi segnali di primavera, ma l'inverno mostra ancora tutta la sua energia, alternando fasi miti a episodi più freddi e turbolenti. La prima fase si apre tra giovedì 19 e sabato 21, quando un nuovo ciclone atlantico, freddo e ricco di umidità, raggiunge l'Italia. Le piogge risultano più insistenti sulle regioni tirreniche, mentre lungo il versante adriatico se ne vedranno molte meno, secondo un copione ormai familiare. 🔗 Leggi su Iltempo.it
