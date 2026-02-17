Qualiano si apre un’altra buca in via Toscanini dopo il maltempo
A Qualiano, una nuova buca si forma in via Toscanini a causa delle intense piogge e della mancanza di lavori di manutenzione adeguati. La strada si deteriora rapidamente, creando disagi per chi percorre quella zona ogni giorno. I residenti si lamentano, chiedendo interventi più duraturi che possano risolvere il problema alla radice, invece di limitarsi a riempire le crepe di passaggio in passaggio.
Piogge e scarsa manutenzione compromettono la viabilità: cittadini preoccupati chiedono interventi strutturali e non semplici rattoppi. La segnalazione dei cittadini. A seguito delle intense piogge delle ultime ore, un’altra buca si è aperta in via Toscanini, a Qualiano. A segnalarla, come ormai accade con preoccupante regolarità, sono stati i cittadini, sempre più allarmati da una viabilità che appare fortemente compromessa e incapace di reggere anche eventi meteorologici non eccezionali. Le immagini e le segnalazioni giunte in redazione mostrano un manto stradale che cede con facilità, lasciando emergere problemi evidenti di manutenzione accumulati nel tempo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Qualiano Via Palumbo, l’asfalto cede dopo le piogge: riapre una buca già rattoppata
Da settimane, la strada di Qualiano torna a mostrare i segni di un vecchio dissesto.
Qualiano, sistemata la buca in via Palumbo dopo la segnalazione
Questa mattina, il Comune di Qualiano ha sistemato la buca in via Palumbo, vicino a piazzetta Nenni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Organi interni in posizione invertita, 32enne di Qualiano salvato a Torino: Intervento senza precedenti al mondo; Rangers Qualiano, pareggio di carattere a Cardito: finisce 1-1 al Papa - Punto!; Napoli, cuore da trapiantare in un bambino arrivato col ghiaccio sbagliato: sei persone indagate.
Qualiano, calciatore 17enne colpisce con un pugno arbitro dopo partitaIeri sera verso le 18 i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti nello stadio Comunale Santo Stefano a via Giovanni Falcone. Poco prima – al ... ilmattino.it
QUALIANO - APRE LA STAGIONE DELLA PESCA… AL FUOSSO COMUNALE C’è chi va al lago C’è chi prenota una battuta in mare E poi c’è chi pesca direttamente… sotto casa Benvenuti alla prima edizione del “Street Fishing Champion - facebook.com facebook