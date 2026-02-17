Quale futuro per la 429? Il terzo maledetto lotto pronto nel 2027 | È attenzionato speciale

La strada Srt 429 rimane incompleta, e questa situazione deriva dai ritardi nel terzo lotto tra Castelfiorentino e Certaldo. I lavori, che dovevano terminare nel 2025, sono ora previsti per il 2027, con almeno due anni di ritardo. La Regione ha dichiarato che questa sezione riceverà un'attenzione speciale per accelerare i cantieri. Nel frattempo, le aspettative degli automobilisti sono ferme, mentre i residenti continuano a seguire con preoccupazione gli sviluppi.

Ancora incompiuta. È incerto il destino della nuova Srt 429. A pesare è soprattutto il terzo lotto, quello tra Castelfiorentino e Certaldo, in ritardo di almeno due anni rispetto alla tabella di marcia iniziale. Era il dicembre 2020 quando veniva inaugurato il lotto IV, ultima tappa del raccordo Castelfiorentino–Empoli: 5,7 chilometri di tracciato tra la frazione di Dogana e la nuova rotatoria sulla Sp 4 Volterrana. Con il completamento dei lotti I e II restava solo il III per chiudere definitivamente il collegamento tra la Fi-Pi-Li e l’Autopalio Firenze-Siena. Ma quel tassello seppur decisivo è ancora mancante. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quale futuro per la 429? Il terzo (maledetto) lotto pronto nel 2027: "È attenzionato speciale" Franchi, Funaro svela il cronoprogramma: "Primo lotto pronto nel 2027, stadio finito per il 2029" / FOTO Abc: quale futuro? Tutte le incognite per il servizio e per l'azienda speciale Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Quale futuro per l'idrogeno in Trentino Alto Adige?; Quale futuro per l’Italia? Un Paese in transizione tra declino e nuovi scenari; Quale futuro per l'Europa a Radio anch'io; Quale futuro per Aset?. Quale futuro per la sanità? Le 10 proposte delle lobby sanitarieSono contenuti in un documento della Public Affairs Association, l’associazione dei professionisti della lobbying che operano nella sanità. Si va dal coinvolgimento di cittadini e operatori nelle ... quotidianosanita.it Quale futuro per l'idrogeno in Trentino Alto Adige?Il punto in una ricerca di Unibz. La Provincia di Bolzano ha investito sulla mobilità, Trento sull'uso civile e industriale di questa fonte di energia alternativa ... rainews.it Lazio, Rovella accende il futuro: sogni di trofei e fame da protagonista Terzo anno in biancoceleste, un legame nato subito e messo alla prova dagli infortuni. Nicolò Rovella è tornato, e ora vuole prendersi la Lazio. Dopo oltre quattro mesi e mezzo lonta - facebook.com facebook