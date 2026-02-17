Qualcuno ha appena provato a strapparmi la borsa dovevate vedere la sua faccia | Jonathan Owens marito di Simone Biles racconta il tentato furto a Milano

Jonathan Owens, marito di Simone Biles, ha raccontato di aver sventato un tentativo di furto a Milano, motivato dalla sua presenza in città per un evento sportivo. Owens si trovava in strada quando un uomo si è avvicinato rapidamente, cercando di strappargli la borsa. La mossa del ladro si è fermata di fronte alla pronta reazione dell’atleta, abituato a muoversi con rapidità e forza. La scena si è svolta davanti a numerosi passanti, che hanno assistito alla breve colluttazione. Owens ha descritto il volto del borseggiatore, visibilmente sorpreso dalla sua reazione.

Il borseggiatore si era avvicinato al bersaglio per tentare la solita mossa, ma stavolta il colpo non è andato a segno perché non si trattava di un passante qualunque ma di un campione di football americano che è abituato alla velocità, alla forza e alla reazione immediata. E che, a quanto pare, aveva sentito parlare di Milano come di una città in cui bisogna stare attenti. Nei giorni delle Olimpiadi invernali, Simone Biles, leggenda mondiale della ginnastica artistica, e suo marito Jonathan Owens, giocatore dei Chicago Bears, hanno subìto un tentativo di furto mentre facevano shopping. “Non ci credo che qualcuno ha appena provato a strapparmi la borsa dello shopping a Milano! Per abitudine ce l’avevo legata intorno alla mano, quindi non è riuscito a prenderla ed è scappato di corsa immediatamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

