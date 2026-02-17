Qatari prime minister arrives in Venezuela

Il Primo Ministro del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, è giunto in Venezuela martedì, portando con sé una delegazione ufficiale. La visita è stata motivata dalla volontà di rafforzare i rapporti tra i due paesi, soprattutto nel settore energetico. All'aeroporto, è stato accolto dal Ministro degli Esteri Yvan Gil, che ha già avviato colloqui su possibili accordi commerciali.

Feb 17 (Reuters) - Qatari Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani arrived in Venezuela on Tuesday, where he was greeted by Foreign Minister Yvan Gil, images on state television showed.