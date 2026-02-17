Putzu | Il welfare non può aiutare tutti Cugini | Non mi sembra di centrosinistra

Putzu ha affermato che il sistema di welfare non può sostenere tutti, sottolineando la difficoltà di garantire assistenza universale. Questa dichiarazione è arrivata dopo che alcuni osservatori hanno criticato le sue posizioni, ritenendo che siano troppo restrittive. Nel frattempo, Cugini ha commentato che non riconosce nel suo discorso elementi riconducibili al centrosinistra, aggiungendo che le sue idee si spostano oltre gli schemi tradizionali. Durante l'intervento, Putzu ha anche espresso la sua convinzione che nel mondo esistano due grandi esempi di altruismo, rappresentati dalla figura di Che Guevara e da quella di Madre Teresa.

Il consigliere dei Liberali: «Gli stranieri contribuiscono poco e ricevono tanto dal welfare». La punzecchiatura del collega di ApP: «Come può il sindaco spiegare al centrosinistra le interlocuzioni con questa forza politica?» «Io credo che a questo mondo esista solo una grande Chiesa, che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa». Cantava così, Jovanotti, in arte Lorenzo Cherubini, negli anni '90. Stefano Cugini, consigliere di "Alternativa per Piacenza", invece non pensa che una coalizione di centrosinistra, alle Elezioni Comunali del 2027, possa arrivare fino ai Liberali Piacentini.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Putzu (Liberali) «Non abbiamo consegnato la città al centrosinistra»