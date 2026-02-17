Pullman investe un uomo davanti al Pascale

Stamattina, un uomo è stato travolto da un pullman davanti all’ospedale Pascale di Napoli. La vettura ha investito la persona mentre attraversava la strada, ancora da chiarire cosa abbia provocato l’incidente. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma le sue condizioni restano da valutare.

La persona investita, un uomo di 40 anni circa, sarebbe stato visto con la parte inferiore del corpo sotto il pullman e non cosciente Paura questa mattina davanti all’ospedale Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale di Napoli, dove un pullman ha investito un passante per cause ancora in corso di accertamento. L’incidente è avvenuto intorno alle 7, nei pressi dell’ingresso della struttura sanitaria, in un’area solitamente molto frequentata da pazienti, familiari e personale medico, soprattutto nelle prime ore del mattino. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, la persona investita sarebbe un uomo di circa quarant’anni o anche meno.🔗 Leggi su Napolitoday.it Rovinosa caduta in bici davanti al ristorante: uomo in ospedale Sabato mattina a Brescia, un uomo di 55 anni è rimasto ferito dopo una caduta in bicicletta avvenuta in via Triumplina, davanti al ristorante Sanshi. Investito davanti al ristorante, uomo soccorso e portato in ospedale Questa mattina a Provaglio d’Iseo un uomo di 63 anni è stato investito davanti a un ristorante sulla via Sebina, la strada provinciale 11. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Palermo, donna accoltellata in via Libertà. Breve storia triste. A momenti il pullman della Juve mi investe. È proprio vero che il troppo amore ucci@@de. facebook