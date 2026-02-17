Pullazi si presenta | Avellino porto l’energia che serve per vincere

Pullazi ha fatto il suo debutto ad Avellino perché vuole portare energia e determinazione alla squadra. Con un sorriso deciso, ha spiegato di essere pronto a dare il massimo in campo, portando entusiasmo e freschezza alla rosa. Il giocatore si è presentato con entusiasmo, già desideroso di scendere sul parquet del PalaDelMauro e di iniziare questa nuova avventura.

Tempo di lettura: 2 minuti Il volto è quello di chi sa come si vince, le parole quelle di chi non vede l'ora di calcare il parquet del PalaDelMauro. Rei Pullazi, il nuovo lungo dell' Unicusano Avellino Basket, si è presentato ufficialmente ai suoi nuovi tifosi con le idee chiarissime: meno fronzoli, tanta sostanza e quella mentalità vincente maturata tra Trapani e Udine che lo ha reso uno dei veterani più rispettati della categoria. Pullazi non ha nascosto l'emozione per l'approdo in Irpinia, ricordando l'atmosfera respirata da avversario: "Sono felice di venire in questa piazza storica e molto calda.