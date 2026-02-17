Mentre persiste fino alle 20 l’allerta arancione per vento fino a burrasca, il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per sei ore. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, in particolare sulla Puglia orientale.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia m L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali nel pomeriggio Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Maltempo in Puglia: l’allerta diventa arancione per i violenti temporali. E da lunedì vento e freddoDalle 14 emanato messaggio di allerta valido per dodici ore, evidenziando una situazione critica per la Puglia centrale Adriatica (la parte costiera delle province Bari e Bat), il Salento, provincia T ... msn.com

Puglia, maltempo: allerta temporali arancione per fascia adriatica barese, Valle d’Itria, tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso l’allerta per la Puglia con validità dalle 14 per dieci ore. Si fa riferimento a precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o ... noinotizie.it

Maltempo, situazione drammatica al Sud: vento devastante in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, raffiche da uragano | DATI, FOTO e VIDEO facebook

Allerta arancione in Puglia per il maltempo: tromba d'aria nel Brindisino, ingenti danni tra Oria e Torre Santa Susanna. A causa delle mareggiate è crollato un tratto del lungomare a sud di Bari. #ANSA x.com