Psicologi di base 73 pazienti presi in carico in Capitanata | quali sono le principali problematiche rilevate

Gli psicologi di base dell'Asl Foggia hanno iniziato a seguire 73 pazienti in Capitanata, a causa dell’attivazione della nuova rete territoriale. In un solo mese, i professionisti hanno riscontrato problemi come ansia, depressione e difficoltà nelle relazioni sociali tra le persone che si sono rivolte a loro. La maggior parte dei pazienti ha tra i 30 e i 50 anni e ha chiesto aiuto per affrontare lo stress legato al lavoro e alle difficoltà familiari. Un esempio concreto riguarda una donna di 45 anni che ha cercato supporto per gestire l’ansia causata dai problemi coniugali.

Sono 73 i pazienti presi in carico dagli Psicologi di base di Asl Foggia, nel primo mese di attività della rete territoriale, composta da otto professionisti, uno per ogni Distretto Socio Sanitario. La rete è operativa dalla metà dello scorso mese di gennaio, quando è entrata a regime la nuova figura istituita dalla Legge Regionale numero 11 del 15 giugno 2023. Il bilancio del primo mese di attività degli Psicologi di base è stato tracciato nel corso dell’incontro che si è svolto oggi nella sede di via Michele Protano, alla presenza del Commissario Straordinario, Antonio Nigri, e della Dott.ssa Annalina D’Angelo, Psicologa e consulente aziendale.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

