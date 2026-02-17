Provenzano Pd attacca Tajani | Board of Peace per Gaza? Vi sottomettete al vostro ‘padrone’ Trump

Provenzano del Pd critica Tajani per aver promosso il cosiddetto Board of Peace per Gaza, sostenendo che questa iniziativa rappresenta una forma di subalternità agli Stati Uniti e al suo presidente, Donald Trump. Provenzano afferma che questa scelta è un esempio di come la diplomazia italiana si stia piegando a logiche coloniali, e cita come esempio concreto il fatto che l’Italia abbia deciso di aderire a questa proposta, rinunciando a una posizione più indipendente.

"La diplomazia viene privatizzata secondo gli standard di un modello coloniale. Vi sottomettete al vostro 'padrone' Trump. Ma dov'è il limite a tutto ciò?". Lo ha detto Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri del Partito democratico, intervenendo dopo le comunicazioni del ministro Antonio Tajani sul ruolo dell'Italia nel Board of Peace alla Camera dei deputati. "Volete la pace per la Palestina? E allora riconoscete lo Stato di Palestina" ha aggiunto l'esponente dem criticando il governo e il titolare della Farnesina.