Provare rigetto per il modo in cui ci dirigiamo verso il referendum

Il modo in cui si sta gestendo il prossimo referendum ha suscitato forte disapprovazione, portando molti a sentirsi frustrati e preoccupati. Questa sensazione nasce dal timore che le decisioni prese finora possano dividere ancora di più le comunità e le famiglie, creando tensioni che sembrano difficili da superare. Un esempio concreto è il modo in cui si è affrontato il dibattito pubblico, spesso caratterizzato da posizioni troppo polarizzate e poco dialogo tra le parti.

Ogni tanto succede che ci si trovi davvero di fronte a scelte civili o politiche, o morali, che lacerano le coscienze e dividono le persone, "fin dentro le famiglie". Succede coi referendum, che sembrano pretendere una chiarezza netta, evangelica – "il vostro parlare sia: sì sì, no no.". Lo si disse soprattutto del referendum sul divorzio, poi il risultato provò che non era vero, che le idee erano chiare e le mogli non scapparono con le cameriere. Negli anni Venti di questo secolo è successo davvero. Col Covid e il delirio novax, poi con l'Ucraina e il tradimento della solidarietà, infine con il 7 ottobre di Israele e gli 800 giorni di Gaza.