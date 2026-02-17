Le destre stanno usando la Costituzione come strumento di propaganda, trasformandola in un lasciapassare. Ieri, l’ingresso nel Board of Peace per Gaza, promosso dall’ex presidente Donald Trump, è stato presentato come in contrasto con l’articolo 11 della Carta fondamentale. La questione ha attirato l’attenzione di molti, che hanno notato come questa interpretazione rischi di distorcere il significato reale della Costituzione italiana.

È incredibile come le destre riescano a piegare la Costituzione a uso e consumo della propaganda. Ieri l’ingresso nel Board of Peace per Gaza voluto da Donald Trump era presentato come incompatibile con l’articolo 11. Oggi, per il governo Meloni, sarebbe addirittura la stessa Carta a “suggerire” la presenza italiana: non da membro, certo, ma da osservatore. Un ribaltamento che sa di arrampicata sugli specchi: quando serve, la Costituzione diventa un muro; quando conviene, un lasciapassare. A mettere la firma politica su questa giravolta è il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che in Aula ha sostenuto che l’assenza dell’Italia da quel tavolo sarebbe “politicamente incomprensibile” e persino “contraria alla lettera e allo spirito” dell’articolo 11, perché la Repubblica ripudia la guerra. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Propaganda sulla Costituzione. Ora diventa un lasciapassare

Referendum, l’appello di Elio Germano: “Andate a difendere la Costituzione. Serve spirito critico contro la propaganda”Elio Germano fa appello agli italiani: “Andate a difendere la Costituzione” prima del voto del 22 e 23 marzo sulla giustizia.

Quando la propaganda di un imam diventa istigazione all’odioL'annullamento del decreto del ministro dell’Interno nei confronti dell’imam Mohamed Shahin solleva importanti questioni sulla linea tra libertà di espressione e incitamento all’odio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.