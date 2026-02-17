Pronostico Drita-Celje | il sogno si chiude qui

Il Drita ha visto sfumare il sogno di proseguire in Conference League dopo aver perso contro il Celje, una sconfitta che mette fine alle speranze di qualificazione. La squadra kosovara, che aveva conquistato il suo primo accesso alla fase a eliminazione diretta di un torneo Uefa, aveva già subito due sconfitte consecutive per 3-0. La partita di questa sera conferma come il cammino sia ormai concluso per il Drita, nonostante i risultati storici raggiunti in questa competizione europea.

Drita-Celje è un match valido per gli spareggi di Conference League: pronostico e dove vederla Nonostante le ultime due sconfitte per tre a zero nella prima fase di questa Conference League, il Drita è stata la prima squadra kosovara della storia a raggiungere la fase a eliminazione diretta di una competizione Uefa. Un traguardo già importante, ma il sogno è destinato a chiudersi in questo turno. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Dopo aver vinto le prime tre partite del girone unico, il Celje, che sembrava quindi destinato ad evitare gli spareggi, non è riuscito a chiudere tra le prime otto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Drita-Celje: il sogno si chiude qui Pronostico Barcellona-Copenaghen: il sogno si chiude al Camp NouIl match tra Barcellona e Copenaghen, in programma mercoledì alle 21 al Camp Nou, chiude l’ottava giornata della fase a gironi di Champions League. Pronostico Celje-Shelbourne: non può finire cosìIl match tra Celje e Shelbourne, valido per la sesta giornata della Conference League, si disputerà giovedì alle 21:00. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pronostico Drita-NK Celje 19 Febbraio: ospiti favoriti; Drita Gjilan - NK Celje Pronostico e confronto quote 19.02.2026; Pronostico Girona-Barcellona 16 Febbraio 2026: 24ª Giornata di Liga Spagnola; Pronostici e Schedine di Oggi: Bollette Pronte e Consigli del Giorno di Lunedì 16 Febbraio 2026. Pronostico Drita-Celje: il sogno si chiude quiNonostante le ultime due sconfitte per tre a zero nella prima fase di questa Conference League, il Drita è stata la prima squadra kosovara della storia a raggiungere la fase a eliminazione diretta di ... ilveggente.it